Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katıldığı Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu’nda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tahsis edilen ancak yapımına başlanmayan 600 dönümlük araziyi gündeme getirdi.

Tahtasız, “Çorum’daki Tıp Fakültemiz maalesef Fen Edebiyat Fakültesi’nin bahçesinde liseden bozma morfoloji binası olmayan bir alanda eğitim veriyor. Üstelik Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 10 kilometre uzağında. 2016 yılında 600 dönüm arazi Tıp Fakültesine tahsis edildi. 2017 yılında Hitit Üniversitesi bu alana yapılacakların projesi yayınlandı. 2018 yılında başlanacağı ve burada Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim göreceği morfoloji binasının olacağı sosyal tesisler olacağı söylendi. Öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü yerde kütüphaneleri yok. Ulaşım anlamında sıkıntılar yaşıyorlar. 600 dönümlük arazi üzerinde Tıp Fakültesi dahil diğer fakülte binalarının ve sosyal tesislerin bir an önce yapılmasını bekliyoruz” dedi.

DOKTOR SORUNU

Tahtasız, yaptığı konuşmada Çorum Devlet Hastanesi’nin yıkılmasından ve henüz tamamlanmamasından dolayı tüm yükün Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bindiğini ifade ederek, hastanede ciddi anlamda doktor sıkıntısı çekildiğini söyledi. CHP Çorum Milletvekili Tahtası, “Sağlığın ikinci ayağı olan devlet hastanemiz yıkıldı. Bu nedenle bütün yük Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemize binmiş durumda. Bu nedenle doktor sıkıntısı da var. Endokrin doktoru geliyor sonra geri gidiyor. Plastik cerrah bulunmuyor. Göğüs cerrahımız tekti. İzinde olduğu zaman hasta sedyede beklemek zorunda kalıyor” diye konuştu.

Mehmet Tahtasız’ın aktardığı sorunları dinleyen ve not alan YÖK Başkanı Erol Özvar, konuyla ilgileneceğini söyledi.