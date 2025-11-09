Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa T. (30) idaresindeki 42 BDU 31 plakalı tır, Çevreyolu Bulvarı Buharaevler kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Kudret Ergan'a (38) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kudret Ergan kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.