Çorum, sanatın ve tiyatronun buluşma noktası olacak yeni bir mekâna kavuştu.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon ve Çorum Çocuk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan tarafından işletilecek olan “Tiyatro Sanat Cafe”, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tiyatro Sanat Cafe’nin açılışı, Yeniyol Mahallesi Eskisaray 2. Sokak No: 8/C adresinde dualarla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan işletme sahibi Caner Ergan, Tiyatro Sanat Cafe’de hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti. Ergan, “Meddah, Hacivat–Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterileriyle geleneksel tiyatromuzu yaşatacağız. Ayrıca animasyon gösterileri, palyaço ve maskot kiralama, doğum günü organizasyonları gibi etkinliklerle çocuklara da keyifli anlar sunacağız. Pamuk şeker, patlamış mısır, yiyecek ve içecek çeşitleriyle de konuklarımıza sıcak bir ortam oluşturacağız. Tiyatro Sanat Cafe’de misafirlerimiz sanatla iç içe keyifli vakit geçirebilecek.” dedi.

Açılış törenine; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Abdullah Paydar, Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Muhammed Fatih Bilgili, PTT Müdürü Ziya Başıaçık, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Keser, Tiyatro Müdürü İbrahim Bulduk, Senarist Mustafa Arıkoğlu, Hitit Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Şenödeyici, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkan Vekili Duran Atak ve yönetim kurulu üyeleri, Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu Selami Tüysüz, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, tiyatroseverler, sanatçılar ve öğrenciler katıldı.