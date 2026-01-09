Akkent Mahallesi TOKİ Atletizm Stadyumunda meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybettiği olay dün yapılan ocak ayı Belediye Meclisi toplantısında gündeme geldi.

Meclis toplantısında gündem dışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Akkent Mahallesi TOKİ Atletizm Stadyumunda meydana gelen trafik kazasında Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek'in oğlu Serkan Ek’in hayatını kaybettiğini belirterek, “Bu tesis Gençlik Spor Müdürlüğüne ait bir alan. O yolda bir çok kez kaza oldu. O atletizm pistine birçok kez araç uçtu. En sonunda 33 yaşında gencecik bir kardeşimiz trafik kazasında hayatını kaybetti. Belediye kaldırımını yapmamış, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tedbirini almamış. Oraya konulan çiti hobi bahçelerinin kenarına çekmezsiniz. Ama bir cana mâl oldu. Buradan Cumhuriyet Savcılarına sesleniyoruz. Soruşturma açsınlar. Bunun sorumluluğu kimdedir. Gençlik Spor Müdürüne sesleniyorum. Yapılmış spor tesisinde hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Üç dört defa oradan araçların uçtuğu biline biline hala bir tedbir alınmadıysa ve bunda kimin kabahati varsa savcıları göreve davet ediyorum. Derhal soruşturmayı açmalı” dedi.

‘BÖLGE TOKİ’NİN TESİS İSE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞUNDA

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise sözlerine Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek'e başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

TOKİ Atletizm Stadyumunun Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yaptırıldığını ve kesin kabulün hala yapılmadığını ifade ederek, “Burası herhangi bir işlem tamamlandığı için ruhsat verdiğimiz bir yer değil. Belediye ruhsat vermemiş. Kamu yatırımlarının takibi ilgili kurum tarafından yapılmakta. Belediyenin denetimine tabi bir yer değil. Burası TOKİ’nin sorumluluğunda olduğu için bizim yapım aşamasında kaldırım ve yolları yapmak gibi bir sorumluluğumuz ve görevimiz yok. Kaldırımı ve yolu TOKİ yapmış. Kaldırım yok denildi ancak bana gelen fotoğrafta kaldırım var. Orada küçük önlemler alınmış. Engelleyici bariyerlerle kısmen önlem alınmış. Ancak böyle üzücü bir kaza meydana gelmiş. Bende savcıları göreve çağırıyorum. Burada hangi kurumun sorumluluğu varsa gereği mutlaka yapılsın. Bizde belirli yazışmalarla orada daha ileri düzeyde önlemler alınmasının takipçisi olacağız”

Geçen yıl mayıs ayında yine aynı yerde benzer bir kaza meydana gelmiş ve 1’i çocuk üç kişi yaralanmıştı.