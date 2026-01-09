Çorum Belediye Meclisi 2026 yılının ilk toplantısını dün yaptı.

Meclis salonunda saat 14.00’da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında yapılan toplantıda 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısında nadir görülen bir şey gerçekleşti ve 20 gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Oy birliği ile kabul edilen gündem maddeleri ise şunlar:

“Denetim Komisyonuna Üye Seçilmesi, Amasya İli Hamamözü Belediyesi’ne Cenaze Taşıma Aracının Hibe Edilmesi, T-1 Cetvelinin Güncellenmesi, Kadro İptal ve İhdas,

Boş Kadro İptal İhdas, Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti, Sözleşmeli Personel Çalıştırılması, Trampa İçin Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi, Gündüz Bakım Evi, Butik Otel’in Kiraya Verilmesi İçin Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi, Trampa İçin Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi. Karakeçili Mah. Bayındır 2.ve 3. Sokakların Kesişiminde Bulunan Parka ‘‘Mustafa Çağan Duran İsminin verilmesi Ulukavak Mah. Söğütlüevler 2. Sokak ile 1. Cadde Kesişiminde Bulunan Parka ‘‘Şehit Hüseyin Demirel’’ İsminin verilmesi, Ahçılar 20. ve 22. Sokak Kesişiminde Bulunan Parka ‘‘Şehit Engin Ateş’’ İsminin verilmesi, Su Kuyularının Devralınması ve İşletme Giderlerinin Karşılanması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi, 3 Adet İmar Planı Değişikliği Teklifinin İmar Komisyonuna Havalesi, 2026 Yılı Ek Ücret Tarifesi, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı ile Ortak Hizmet Projesi, Paşaköy Köyü 123 Ada 1 No’lu Parsele Yönelik İmar Planı Değişikliği Teklifi, Çepni Mah. 4333 Adanın Kuzeyinde Kalan Yaklaşık 2 Hektarlık Alana Yönelik İmar Planı Değişikliği Teklifi, Çöplü Mah. 4341 Ada 2 No’lu Parsele Yönelik İmar Planı Değişikliği Teklifi.”

Toplantının sonunda değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İnşallah bundan sonraki süreçte de güzel bir diyalog ve işbirliği içinde her zaman olmaya bilir ve mümkün olduğunda ortak akılla bu kararların alınması ve oy birliği ile geçmesini temenni ediyorum. Aldığımız kararlar hayırlara vesile olsun” dedi.