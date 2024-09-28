TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Emlak Müzayede aracılığıyla konut ve işyeri satışları başlıyor. Vatandaşlar, ayda 9 bin TL’den başlayan taksitlerle konut sahibi olabilirken, işyeri sahibi olmak isteyenler için ise 4 bin TL’den başlayan taksit fırsatları sunuluyor.

TOKİ'nin müzayede yoluyla satışa sunduğu gayrimenkuller, Emlak Yönetim tarafından düzenlenen açık artırma toplantılarında değerlendirilerek satışa çıkarılacak. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen 18 yaş üstü tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir. Tüzel kişilikler de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde başvuruda bulunabilecek.

Başvuru için teminat yatırılması gerekiyor. İşte belirlenen teminat miktarları:

Muhammen bedeli 699.999 TL’ye kadar olanlar için 40.000 TL,

Muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999 TL arası olanlar için 100.000 TL,

Muhammen bedeli 1.500.000 – 3.999.999 TL arası olanlar için 200.000 TL,

Muhammen bedeli 4.000.000 TL ve üzerinde olanlar için 500.000 TL.

Ayrıca, katılım teminatını yatıran kişiler, başvurularını T. Halk Bankası veya T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabilirler. Başvurunun tamamlanması için teminat dekontu ve gerekli belgeler Emlak Müzayede’ye iletilecek.

Konutlar için ödemeler yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade ile yapılacak. İşyerleri için yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade uygulanacak.

Konut ve İşyeri Satışının Yapılacağı İller

TOKİ'nin satışa sunduğu konutlar şu illerde yer alıyor:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli.

İşyeri satışının yapılacağı iller ise:

Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Karaman, Manisa, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Giresun, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Osmaniye, Trabzon.

Alıcılar Gayrimenkullere, %15 peşinat 60 ay vade, %15 peşinat 120 ay vade ve %25 peşinat 72 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.



Açık artırmalar, 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.



Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.



Ayrıntılı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.