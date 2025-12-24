İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, asgari ücretin rakamlarla değil, hayatın gerçekleri ile belirlenmesi gerektiğini belirterek, “Asgari ücret, açlık sınırının altında bırakılarak toplumun büyük bir kesimi yoksulluğa mahkûm edilmektedir” dedi.

Tekercioğlu, asgari ücretin yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdi.

İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, “Asgari ücret, bugün milyonlarca çalışan için geçim değil, yoksulluk ücreti haline gelmiştir. Artan kira, gıda ve fatura giderleri karşısında asgari ücret daha cebe girmeden erimektedir. Çalışanlar ay sonunu değil, haftayı bile getiremez durumdadır” ifadesini kullandı.

Tekercioğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



“Emekçinin alın teri görmezden gelinmekte, gerçek hayat koşulları yok sayılmaktadır. İnsanca yaşam bir lütuf değil, haktır. Asgari ücret, açlık sınırının altında bırakılarak toplumun büyük bir kesimi yoksulluğa mahkûm edilmektedir.

Bu düzen değişmelidir. Asgari ücret, rakamlarla değil, hayatın gerçekleriyle belirlenmelidir.”