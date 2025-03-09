Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle program düzenlendi.

Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Vali Ali Çalgan ile eşi Halide Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve çok sayıda kadın katıldı.

Programda konuşma yapan Vali Çalgan, kadınların dünyada ve Türkiye'de ekonomik, sosyal, sanatsal ve siyasal alanda kat ettikleri mesafenin bir günde yada dünden bugüne kat edilmediğine dikkat çekerek, "Çok önemli, çok özel, ciddi mücadelelerle bugüne gelinmiştir" dedi.

Çalgan, kadınların her alanda başarılı olmaları için önlerindeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizen çizerek, toplumun temelinin aile, ailenin temelinin ise kadın olduğunu söyledi.

Program, Kadınlar Günü temalı video gösterimi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.