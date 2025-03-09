Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve Çorum Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hastane personellerini ziyaret ederek karanfil verdi.

Kadınların, sevginin, emeğin ve özverinin timsali olduğunu belirten Ahmet Saatcı, "Sağlık çalışanı kadınlarımız ise bu değerleri, insan hayatına dokunan kutsal meslekleriyle taçlandırmaktadır. Kadınlar, hayatın her alanında olduğu gibi sağlık ve sosyal hizmet sektöründe de büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Gecesini gündüzüne katarak çalışan, şefkati ve emeğiyle topluma değer katan kadın sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimizin temel direklerindendir" dedi.

Kadınlarımızın bu toplumun temeli olduğunu ifade eden Saatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadın, ailenin temeli, gelecek nesillerin teminatıdır. Kadınlarımız olmadan bir yanımız eksiktir. Cenneti kadınların ayakları altına seren dinimiz, kadınların erkeklere Allah’ın bir emaneti olduğunu buyurmuştur. Kadın; ailenin temeli, gelecek nesillerin teminatıdır. İnsani değerlerle donanmış bir annenin yetiştireceği evlatlar geleceğimizin sigortasıdır. Kadın, toplumun mayasıdır. Sağlam bir gelecek, kadınlarımızın bilgeliğinde, çağı kuşanmasıyla, her alanda kendini yetiştirmesinde şekillenecektir.

Sağlık-Sen olarak, kadın sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, şiddetsiz ve adil bir çalışma ortamına kavuşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınların hak ettikleri çalışma koşullarına kavuşması, şiddetten uzak, güvenli ve adil bir çalışma ortamında yer alması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Kadınlarımızın hak ettikleri çalışma koşullarına kavuşması, şiddetten uzak, güvenli ve adil bir çalışma ortamında yer alması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Kadın olmak zordur; Yeri gelir Hastanelerde, ASM'lerde, 112 de, Tüm Sağlık Tesislerinde şifa bekleyene umut olursun, Yeri gelir Sosyal Hizmet Kurumlarında milletimizin şefkat eli olursun, yeri gelir hem kendi çocuğuna hem hastanedeki çocuklara hem de bakım evlerindeki çocuklara anne olursun.

İşte bu yüzden kadın olmak hayata anlam katmak, değer katmak demektir. Toplumu toplum yapan, hayata değer katan tüm kadınların, bu anlamlı günde, başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz."