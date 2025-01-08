Floor Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz’dan Ted Koleji’ne salon için teşekkür plaketi. Okullar arası Floor Curling il birinciliği müsabakalarının yapıldığı TED Koleji Spor Salonu’nu tahsis eden okul yönetimi ve beden eğitimi öğretmenine İl Temsilcisi Şeyda Topuz tarafından teşekkür plaketi verildi,

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ile Flooor Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz TED Çorum Koleji Lise Müdürü Duran Polat ve Beden Eğitimi Öğretmeni Çetin Koçak’a salon tahsisi için teşekkür plaketlerini birlikte verdiler.