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Ahlatcı Çorum FK çarşamba akşamı Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Cuma akşamı Adanaspor deplasmanından 3-0’lık galibiyet ile dönen kırmızı siyahlı takım cumartesi gününü dinlenerek geçirdi.

Dün öğlen saatlerinde tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım saat 14.30’da Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Adanaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar. Geraldo’nun ciddi bir sakatlığı olmadığı Trabzonspor kupa maçında dinlendirileceği ve Erzurumspor maçında forma giyebileceği açıklandı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Adanaspor maçını değerlendirdi ve verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti ve hatalar konusunda uyarılarda bulundu.

Daha sonra tesis kondisyon salonunda ısınma hareketleri yaptıran teknik heyet burda yapılan çalışmanın ardından Adanaspor maçında doksan dakika oynayan futbolcular yenileme çalışmasının ardından antrenmanı tamamladılar ve dinlenmeye çekildiler.

Diğer futbolcular ise sahaya geçerek burda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma ve oyun formatında bir antrenmanla günü tamamladılar. Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve yarın öğlen saatlerinde karayolu ile Trabzon’a hareket edecek.