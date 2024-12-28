2025 yılı için yeniden değerleme oranı % 43,93 olarak belirlendi.

Bu oranla birlikte trafik cezalarında da önemli bir artış yaşandı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren zamlarla, sürücüler 2025 yılında birçok kural ihlalinde daha yüksek cezalarla karşılaşacak.

Kırmızı Işık ve Hatalı Park Cezaları

2025’te kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2.167 TL, hatalı park cezası ise 994 TL olacak. Engelliler için ayrılmış yerlere park edenler ise 1.990 TL ceza ödeyecek.

Hız Sınırı ve Alkollü Araç Kullanma

Hız sınırını %10 ila %30 oranında aşanlar 2.167 TL, %50 ve üzeri aşanlar ise 9.267 TL ceza ödeyecek. Alkollü araç kullananların cezası da en düşük 9.267 TL olarak belirlendi.

Cep Telefonu ve Emniyet Kemeri İhlali

Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere 2.173 TL, emniyet kemeri takmayanlara ise 993 TL ceza uygulanacak.

Drift ve Diğer Ağır İhlaller

Drift yapmanın cezası 46.392 TL’ye çıkarken, yönetmeliğe aykırı plaka kullanmanın cezası 3.810 TL, muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası ise 2.169 TL oldu.

Diğer Cezalar

Yasak yerde sollama: 2.169 TL

Ehliyetsiz araç kullanma: 18.679 TL

Plakasız araç kullanma: 11.754 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma: 995 TL