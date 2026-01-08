Arca Çorum FK Sportif Direktörü Mustafa Soley, transfer defterini kapattıklarını söyledi.

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, ara transfer dönemini kapattı.

Bu dönemde Göztepe'den Ahmet Ildız, Eyüpspor'dan Serdar Gürler ve MameThiam'a imza attıran Çorum ekibi dün de Partizan takımından İbrahim Zubaira, Gençlerbirliği'nden Sinan Osmanoğlu ve Sakaryaspor'dan Burak Çoban'ı kattı.

Sportif Direktör Mustafa Soley dünkü transferlerle birlikte ara transfer dönemini kapattıklarını ve artık tamamen şampiyonluğa odaklandıklarını söyledi.