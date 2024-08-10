Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor kadrosuna bu sezon anlaştığı yedi futbolcuyu kattı.

Kadrosuna kattığı yedi futbolcudan beşide Çorum futbolunun yakından tanıdığı isimler. Yeşil beyazlı takımın yeni transferlerinden kanat oyuncusu Yavuz Burak Aykaç ve sol bek Mustafa Öz Mimar Sinan’da daha öncede oynamış isimler. Orta saha Eyüp Çınar ile Çorum FK’dan gelen Batuhan Demirel Çorum futbol camiasının yakından tanıdığı isimler. Diğer transfer İzzet Bora Uzan ise geçen sezon Çorum FK alt yapısındaki performansı ile yeşil beyazlı kulübe transfer oldu. Diğer yeni iki transfer ise stoper Ceyhun Dere ve orta saha oyuncusu Emirhan Özer.