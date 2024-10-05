Ahlatcı Çorum FK Tribün Liderlerinden Alagöz Holding Iğdır FK’ya ziyaret.

Kırmızı Siyahlı takımın tribün liderleri Hüseyin Nalcı, Özgür Yalvaç ve Şevket Yumutkan Iğdır FK’yı kamp yaptığı Otel’de ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında geçtiğimiz yıllarda Çorum FK formasını giyen ve halen Iğdır FK’da kaptan olarak mücadele eden Halil İbrahim Sönmez, Çorum FK’da sakatlandıktan sonra futbolu bırakan ardından Sportif Direktör olarak görev yapan ve geçen sezon ortasında Iğdır FK’ya giden Abdulhamit Yıldız’ı ziyaret ettiler.

Çorum FK Tribün liderleri kaptan Halil İbrahim Sönmez’e çiçek vererek hoş geldiniz dediler ve iki kardeş takımın dostça geçmesi temennisinde bulundular.

Sörmez ve Yıldız ise ziyaretlerinden dolayı Çorum FK tribün liderlerini teşekkür ettiler.