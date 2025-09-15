TRT bu hafta içinde başlayacak olan Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, Konferans Ligi maçları öncesinde son provayı cumartesi akşamı oynanan Arca Çorum FK ile Vanspor arasındaki maçta yaptı.

TRT tarafından bu önemli maçlar için özel olarak dizayn edilen canlı yayın araçları ve ekipmanları cumartesi günü Çorum’a getirdi.

Şampiyonlar ligi maçlarında görev yapacak teknik ekip ve araçların yayınladığı Arca Çorum FK ile Vanspor maçı 12 kamera ile bu ligde ilk kez yayınlandı.

Maçta tüm pozisyonlar detaylı olarak ekrana yansıtıldı.

TRT büyük organizasyon öncesinde yaptığı bu prova ile izleyicilerden tam not aldı.