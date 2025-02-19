Çorum Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, kaleme aldığı son yazısında Ortak Türk Alfabesi’nin önemine değindi.

Gaspıralı İsmail’in “Dilde, Fikirde ve İşte Birlik” çözümlemesinin önemli ayaklarından birisinin de “dilde birlik” aşaması olduğunu ifade eden Çağlar, bu aşamanın başarısında Ortak Alfabe kararının önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

"TÜRK DÜNYASINDA ORTAK ALFABE" KONULU KONFERANSA DAVET

İrfan Çağlar, 21 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda yapılacak olan ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’in konuşmacı olarak katılacağı "Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konulu konferansa da tüm Çorum halkını davet etti.

İşte İrfan Çağlar’ın kaleme aldığı 'Ortak Alfabe' yazısı:

“Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, Fikirde ve İşte Birlik” çözümlemesinin önemli ayaklarından birisi de, dilde birlik aşamasıdır. Bu aşamanın başarısında Ortak Alfabe kararı, önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda, Ortak Alfabe, Türk Dünyasında yaşayan halkların bir birleriyle olan iletişimine ve etkileşimine katkıda bulunur. Ortak Alfabe uygulamasının başarılması; Dünya Türklüğünün, Ortak Alfabe kararına ve kararın doğurması beklenen muhtemel sonuçlarına sahip çıkması ile ilgili bir durumu ifade eder. Türk Dünyasında, ortak duygu, hassasiyet ve değerlerin üretilebilmesinin temeli, alt yapının iyi oluşturulmasına ve bu karara, herkesin eşit oranda sahip çıkılması ile ilgilidir.

Ortak Alfabe Kararı, lansman toplantıları yardımıyla ve bilimsel toplantılarında, kararın saklı ya da eksik boyutunun aydınlatılması ve açık irade ortaya konulması tahkim edilebilir. Öte yandan Ortak Alfabe kararı, Türk Dünyasının birbiriyle iletişimini olumlu yönde etkileyerek, bu dünyanın birbirini anlamasına vesile olacaktır. Böyle bir alfabenin inşa edilmesi, uzun ve zaman alan bir yolculuğu gerekli kılar. Bu yüzden soğukkanlı ve bilimsel analizleri merkeze taşıyan bir yaklaşım sergilememiz gerekmektedir. Alt yapısı sağlam atılmayan kararın, reel pratiğe aktarılması zor ve kullanım yaygınlığı da eksik olacaktır. Öte yandan uygulanamayan, geliştirilemeyen ve güçlendirilmeyen Ortak Alfabe kararı, tarihin tozlu raflarına kalkacak ve karar, teorik bir çalışma olarak kaderini bekleyecektir.

Türk Dünyasının gelişmesi ve özgün bir yaşama alanına dönüşmesi, bir kaderdir. Yani Türk Dünyasının üstüne koyarak ekonomik, teknolojik, bilimsel ve mental anlamda bir dönüşümü sağlaması gerekmektedir. Bu da meşhur düşünce adamı, Kırım Türk’ü ve Türk Dünyasının önemli yolbaşçılarından biri olan İsmail Gaspıralı, meşhur çözümlemesinde dil birliğine özel bir önem atfetmiştir. Gaspıralıya göre, Ortak bir iletişim, ortak bir dil yapısı üzerinde ittifakla sağlanabilir.

Bu birliktelik zaman içinde Türk Dünyasının değişik alanlarına ait konular üzerinde ortak görüş ve kanaatlerin oluşumuna, yani fikir birliğine vesile olacaktır. Bu sürecin bir adım daha ötesi işbirliği, birbirini destekleyen teşebbüsler, çeşitli alanlara ait ticari ortaklıklar ve ortak yatırımlarda yeni uzlaşı alanları olarak kendisini gösterecektir. Hazar Havzasının ve bu havzanın sahip olduğu ekonomik potansiyelin, dünya ticaretine aracısız bir şekilde açılması, Dünya Türklüğünün, ekonomi ve ticarette küresel aktör haline gelmesine neden olacaktır. Bekleyip göreceğiz.”

"TÜRK DÜNYASINDA ORTAK ALFABE" KONULU KONFERANSA DAVET

İrfan Çağlar, 21 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda yapılacak olan ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’in konuşmacı olarak katılacağı "Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konulu konferansa tüm Çorum halkını davet etti.