Türk Haber Sen Çorum Şubesi üyeleri iftar programında bir araya geldi.

Türk Haber Sen Çorum Şube Başkanı Hüseyin Parpucu, yıllar önce PTT'de görev yaparak, emekli olmuş ulu çınarları iftar yemeğinde bir araya getirdiklerini belirterek, onları ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Parpucu, geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğine katılanlara teşekkür ederek, "Bu seneki iftarımızı biraz daha geniş tuttuk. Çünkü PTT bir aile idi bizim çocukluğumuzda şu orta masada gördüğünüz, ihtiyar delikanlılar bizim 30 sene önce emekli olanlarımızdır. Şimdi burada bulunan yaşlı abilerimizin hepsinin çocukları birbirini tanırdı. O zamanlar dostluk vardı, arkadaşlık vardı, birbirimize gelip, gider ailece görüşürdük" dedi.