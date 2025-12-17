Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Çorum İl Başkanı Banu Özdil Yücel ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, psikolojik danışma ve rehberlik alanında yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği imkânları ile sosyal alanlara yönelik yapılabilecek ortak projelerin ele alındığı belirtildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, toplum yararına yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Türk PDR Derneği İl Başkanı Banu Özdil Yücel ise nazik kabulleri ve misafirperverliği için Vali Çalgan’a teşekkür ederek, derneğin il genelinde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.