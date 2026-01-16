Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Çorum İl Temsilciliği, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Türk PDR Derneği Çorum İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel’e, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Keiyinci, Yaprak Biçer, Yahya Kuas ve Mehmet Altınkum eşlik etti. Görüşmede yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler değerlendirilerek işbirliği alanları ele alındı.

Ziyaretin öne çıkan gündem maddelerinden biri, toplumun temel yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesi oldu. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir’in de hazır bulunduğu görüşmede, Türk PDR Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şubat ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan “Ailede Psikolojik İyi Oluşun Güçlendirilmesi Çalıştayı”nın detayları görüşüldü.

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AKRAN DAYANIŞMASI ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Görüşmede ayrıca okullarda yürütülen “Akran Dayanışması ve Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi” çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Gelecek dönemde bu alanda atılacak koruyucu ve önleyici adımlar konusunda ortak yaklaşım geliştirilmesi hedeflendi.

“EĞİTİMİN PSİKOSOSYAL NİTELİĞİNİ İŞBİRLİĞİYLE ARTIRACAĞIZ”

Türk PDR Derneği Çorum İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Şubat ayında yapacağımız çalıştay ile ailelerimize dokunmayı hedeflerken, okullarımızda şiddeti önlemek adına ‘akran dayanışması’ temelli çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ayrıca sahadaki psikolojik danışman meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sunacak eğitimlerin hayata geçirilmesi konusunda Sayın Müdürümüzle mutabık kaldık. Vizyoner yaklaşımları ve mesleğimize verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum.”

“PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIMIZ KİLİT ROL OYNUYOR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise eğitimde akademik başarının yanında psikososyal gelişimin önemine dikkat çekti.

Çağlar, aile odaklı çalıştay ve mesleki gelişim eğitimlerinin şehirdeki eğitim iklimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.



