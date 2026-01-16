Arca Çorum FK Trendyol 1.Lig'in 21.haftasinda evinde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.
Yeni transferleriyle evinde ilk maçına çıkan kırmızı siyahlılar zor da olsa Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başardı.
Özellikle ilk yarıda Adana Demirspor'un gençleri futbol dersi verirken, Çorum FK'nın milyonluk futbolcuları 80.dakikadan sonra açıldı.
İlk yarıda taraftarlar futbolcuları ıslıkladı.
Çorum FK zor olsada 3 puanı 4 golle aldı.
Kırmızı siyahlılar bu sonuçla puanını 35'e yükseltti ve maç fazlasıyla 5.sıraya yükseldi.
Muhabir: Fatih Battar