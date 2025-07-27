Koronavirüsün ilk çıktığı ve binlerce kişiye bulaştığı Çin’de bu kez sivrisinek kaynaklı bir virüs ortaya çıktı. Foşan kentinde 4 bin 14 kişiye sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü bulaşınca gözler bir kez daha Çin’e çevrildi. Yerel kaynaklar virüsün çoğaldığını belirtti.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foşan kentinde, sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü vaka sayısı son 2 haftada 4 bin 14'e çıktı.

VİRÜS VAKALARI ÇİN'DE ARTIŞA GEÇTİ

Chikungunya virüsü vakaları, Çin'in güney eyaletlerinde artışa geçti. Yetkililer, Foşan kentinde vaka sayısının son 2 haftada 4 bin 14'e ulaştığını bildirdi.

Vakaların yüzde 90'ının kentin Shunde bölgesinde görüldüğünü ifade eden yetkililer, hastaların hastanelerde cibinlikle korunarak tedavi edildiğini belirtti.

DSÖ'DEN CHİKUNGUNYA UYARISI

Dünya Sağlık Örgütüne göre, sivrisinek ısırığıyla bulaşan chikungunya virüsü, ateş ve eklem ağrısına neden oluyor. Nadiren ölümle sonuçlanan chikungunya vakalarında hastaların tedavisi için onaylı 2 aşı bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2 gün önce tüm dünyayı yeni bir salgına karşı uyarmıştı. Yüksek ateş ve şiddetli eklem ağrılarına neden olan hastalık, bazı durumlarda ölümcül olabiliyor. DSÖ yetkilisi Diana Rojas Alvarez, hastalığın dünya genelinde 119 ülkede tespit edildiğini belirtti ve “Chikungunya yaygın olarak bilinen bir hastalık değil ancak 5,6 milyar insan bu virüs nedeniyle risk altında” dedi.

TÜRKİYE DE RİSKLİ

Afrika’da Madagaskar, Somali ve Kenya’da virüs hızla yayılıyor. Fransa’da yerel bulaşma vakaları görülürken, İtalya’da şüpheli durumlar ortaya çıktı. Kaplan sivrisineği aracılığıyla yayılan virüs Türkiye'de de risk taşıyor.