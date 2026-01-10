Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Delice-Çorum-Samsun hızlı tren projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ankara ile Samsun arasındaki ulaşım mesafesini 2.5 saate indirecek hızlı tren projesinin ilk etabı olan Delice-Çorum hızlı tren projesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu; "Tamamlandığında Samsun'u da hızlı tren konforuyla tanıştıracak 293 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale- Çorum -Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale Delice- Çorum kesiminin yapım çalışmalarını geçen yıl başlattık. Bu proje, aslında Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı trenle yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçti. Projemiz tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayacak." dedi