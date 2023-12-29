Yağmur Tur U 14 liginde gruplarda dördüncü maçlar sonunda A grubunda Çorum Anadolu FK ve Osmancık Kandiberspor ile B grubunda Mimar Sinan Gençlikspor takımları yollarına kayıpsız devam ederek zirvedeki yerlerini korudular.

A grubunda Çorum Anadolu FK dördüncü maçında Kargıgücüspor deplasmanında 2-1 kazanarak 12 puan ve averajla liderliğini devam ettirdi.

Osmancık Kandiberspor takımı ise Kümtürspor deplasmanında zorlu maçı tek golle kazanarak dördüncü maçınıda üç puanla kapattı ve lideri takibini sürdürdü.

Vefa Gençlikspor, Çorumspor önünde 5-2 kazanarak ilk galibiyetini alırken Osmancık Belediyespor ile 1907 Gençlikspor 1-1 berabere kalarak birer puanla haftayı kapattılar.

B grubunda ise lider Mimar Sinan Gençlikspor, İskilipspor deplasmanında 4-0 galip gelerek yoluna kayıpsız devam etti.

Vefa Gençlikspor, Mecitözü Gençlerbirliği’ni 5-0 yenerek ikinci sırada yer alırken Hattuşa Gençlikspor ise Maviay Gençlikspor önünde 6-0 galip gelerek final grubu iddiasını devam ettirdi.

Ligde bu hafta sonunda oynanacak beşinci hafa maçları birbirinden zorlu maçlara sahne olacak.

A grubunda Çorum Anadolu FK üçüncü sırada bulunan HE Kültürspor ile karşılaşırken ikinci sırada bulunan Kandiberspor ise sahasında Vefa Devanespor’u konuk edecek.

Grubun diğer maçlarında Çorumspor- 1907 Gençlikspor ve Osmancık Belediyespor-Kargıgücü maçları oynanacak.

B grubunda ise bu hafta sonunda ilk dört sırada bulunan ve final grubu şansını devam ettiren dört takım birbirleri ile mücadele edecek.

Lider Mimar Sinan Gençlikspor ikinci sıradaki Vefa Gençlikspor ile karşılaşırken üçüncü sıradaki Hattuşa Gençlikspor takımı dördüncü sırada bulunan Gençlerbirliği ile karşılaşacak.