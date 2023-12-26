U 14 Liginde 4. hafta maçları sonunda A grubunda Çorum Anadolu FK ve Osmancık Kandiberspor ile B grubunda Mimar Sinan Gençlikspor takımları yollarına kayıpsız devam ediyorlar.

Ligin dördüncü maçları hafta sonunda oynandı. A grubunda cumartesi günü oynanan maçlarda Çorum Anadolu FK, Kargıgücüspor deplasmanında zorlansada 2-1 galip gelerek dördüncü maçından da üç puanla ayrılarak liderliğini devam ettirdi.

Lig ikincisi Osmancık Kandiberspor ise kendisi gibi ilk üç maçını kazanan Kültürspor deplasmanında tek golle üç puanın sahibi oldu ve final grubu yolunda avantaj yakaladı.

Grubun dğer maçlarında Vefa Devane Gençlikspor, Çorumspor’u 5-2 yenerken 1907 Gençlikspor ile Osmancık belediyespor takımları ise 1-1 berabere kaldılar.

Pazar günü B grubunda oynanan maçlarda ise kayıpsız lider Mimar Sinan Gençlikspor, İskilipspor deplasmanında 4-0’lık net bir galibiyet alarak liderliğini devam ettirdi.

Final Grubu mücadelesi veren takımlardan Vefa Gençlikspor Mecitözü Gençlerbirliği’ni 5-0 yenerken Hattuşa Gençlikspor ise Maviayspor önünde zorlanmadı ve 6-0 galip geldi.

Sungurlu Belediyespor ile Gençlerbirliği arasındaki gol düellosundan ise iki takım 3-3 beraberlik ve ve birer puanla ayrıldılar.

Ligde beşinci hafta maçları cumartesi ve pazar günü oynanacak.

Cumartesi günü oynanacak maçlarda Çorumspor ile 1907 Gençlikspor ve Çorum Anadolu FK ile HE Kültürspor takımları İtfaiye sahasında karşılaşacak.

Osmancık sahasında ise Osmancık Kandiberspor ile Vefa Devane Gençlikspor ve Osmancık Belediyespor ile Kargıgücüspor takımları mücadele erecek.

Pazar günü ise B grubunda oynanacak maçlarda Gençlerbirliği ile Hattuşa Gençlikspor ve Mimar Sinan- Vefa Gençlikspor arasındaki iki maç final grubuna yükselecek takımları belirleme açısından son derece önemli, Maviay Gençlikspor ve İskilipspor ile Mecitözü Gençlerbirliği- Sungurlu Belediyespor ise grubun diğer oynanacak maçlar.