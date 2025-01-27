U 15’de Final Grubuna yükselen son takım Gençlerbirliği oldu.

Baraj maçında İskilipspor’u 2-1 yenen Gençlerbirliği final grubuna yükselmeyi başardı.

Grup maçlarını 14’er puanla tamamlayan ve ikili averaj eşitliği nedeni ile Dodurga ilçe sahasında baraj maçında karşılaşan iki takımın maçında İskilipspor rakibi önünde ilk yarıyı Erdinç’in attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda oyunda kontrolü eline geçiren Gençlerbirliği Bora’nın dokuz dakika içinde attığı iki golle 2-1 öne geçti.

Maçtan bu skorla galip ayrılan Gençlerbirliği final grubuna yükselen dördüncü takım oldu.

Mimar Sinanspor, Osmancık Belediyespor ve Vefaspor’un ardından Gençlerbirliği final grubunda mücadele edececek dördüncü takım oldi.