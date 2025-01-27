U 15’de Final Grubuna yükselen son takım Gençlerbirliği oldu.

Baraj maçında İskilipspor’u 2-1 yenen Gençlerbirliği final grubuna yükselmeyi başardı.

Alaca Belediyespor üç puanı üç golle aldı:3-0 Alaca Belediyespor üç puanı üç golle aldı:3-0

Grup maçlarını 14’er puanla tamamlayan ve ikili averaj eşitliği nedeni ile Dodurga ilçe sahasında baraj maçında karşılaşan iki takımın maçında İskilipspor rakibi önünde ilk yarıyı Erdinç’in attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda oyunda kontrolü eline geçiren Gençlerbirliği Bora’nın dokuz dakika içinde attığı iki golle 2-1 öne  geçti.

Maçtan bu skorla galip ayrılan Gençlerbirliği final grubuna yükselen dördüncü takım oldu.

Mimar Sinanspor, Osmancık Belediyespor ve Vefaspor’un ardından Gençlerbirliği final grubunda mücadele edececek dördüncü takım oldi.

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