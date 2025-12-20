Gelişim Liginde Arca Çorum FK pazar günü U 14 ve U 15’de Karadeniz Ereğlispor deplasmanında galibiyet arayacaklar.

U 14 kategorisinde grupta 10 maçta namağlup lider durumda bulunan Arca Çorum FK ile 12 maçta üç galibiyet ve bir beraberlik ile yedinci sırada bulunan Karadeniz Ereğlispor takımları yarın saat 11’de Alaplı İlçe sahasında karşılaşacak.

Çorum FK bu maçı kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Bu maçta Recep Onur düdük çalacak yardımcılıklarını ise Uğur Ulupınar ve Funda Akyüz yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de iki takımın U 15 kadroları mücadele edecekler.

Bu kategoride Arca Çorum FK U 15 takımı on maçta 21 puanla ikinci sırada yer alırken Karadeniz Ereğlispor takımı ise 12 maçta 20 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Maçı Arda Yiğit Alabaş yönetecek yardımcılıklarını ise Ökkeş Barış Korkutan ve Zehra Güngör yapacaklar.