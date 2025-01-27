Çorum FK U 19 takımı ise kötü başladı.

Sezonda son üç maçını kazanarak yakaladığı çıkışı Karabük İdmanyurdu önünde rehavete kapılmasına ve ilk yarıda zorlanmasına karşın ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 yenerek sürdürdü.

Grupta henüz puanı bulunmayan rakibi önünde 2. dakikada Mustafa’nın golü ile öne geçmesine karşın erken rehavete kapılan Çorum FK ikinci golü bulamadığı maçın ilk yarısında Selim’in 34. dakikada attığı golle 1-1 beraberliğe yakalandı.

İkinci yarının başında direnci artan rakibi önünde pozisyon bulmakta ve sonuçlandırmakta zorlanan Çorum FK’da sahneye Ömer Faruk Demirci çıktı ve attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Bu galibiyet ile Çorum FK 27 puana yükseldi ve ilk iki yarışında bende varım demeye devam etti.