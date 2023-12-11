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U 16 Liginde mücadele cumartesi günü oynanan beş maçla başladı. İki grupta11 takımın mücadele ettiği U 16 Ligi A grubunda ilk hafta maçlarında Mimar Sinan Gençlikspor, HE Kültürspor önünde 2-0 galip gelerek lige üç puanla başladı. Gençlerbirliği ise Sungurluspor deplasmanında 3-1 galip gelerek ilk maçından üç puanla ayrıldı. İskilipgücüspor ise evinde Mavi Ay Gençlikspor önünde 2-0 kazanarak gruba iddialı bir başlangıç yaptı.

B grubunda ise ilk hafta maçlarında en farklı galibiyeti Çorum Anadolu FK aldı. Alaca Belediyespor deplasmanında 7-1’lik galibiyet ile Anadolu FK bu kategoride de iddiasını ortaya koydu. Grubun diğer maçında ise Hattuşa Gençlikspor takımı Osmancıkgücüspor önünde 3-1 galip gelerek lige üç puanla başladı. Bu grupta Çorumspor takımı ilk haftayı bay geçti.