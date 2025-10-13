Arca Çorum FK U 16 takımı Kayserispor deplasmanından 2-1 galip dönerek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten maçın ikinci yarısında Kerem ile öne geçen Çorum FK hemen ardından Macit’in golüne engel olamadı ve skor 1-1 oldu.

Golden iki dakika sonra bu kez sahneye bir kez daha çıkan Kerem kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak skoru 2-1 yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım sahadan bu skorla galip ayrılarak dokuz puana yükseldi ve ilk iki iddiasını devam ettirdi.