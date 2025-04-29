U 17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasına hazırlanan milli takım kampında Çorum Belediyespor’dan beş güreşçi mücadele ediyor.

Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri dereceler ile milli takımkampına katılmaya hak kazandılar.

24 Nisan’da başlayan ve Mayıs sonuna kadar devam edecek U 17 serbest güreş milli takımında Çorum Belediyespor’dan Yakup Kıcık, Yusuf İltaş, Yakup Çöl, Harun Kaplan ve Muhammet Furkan Bulut çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kamp sonunda belirlenecek milli takım Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.