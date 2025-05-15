Mimar Sinanspor U 18 takımı İzmir’de Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek.

Yeşil Beyazlı takım 22-24 Mayıs tarihlerinde İzmir’de yapılacak U 18 Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek.

Merzifon’da yapılan ilk etaptan birinci olarak çıkan Mimar Sinanspor ardından Sivas’taki yarı final grubunda da zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye’nin en iyi dört takımı arasına girmeyi başardı. Futbol Federasyonu Türkiye finallerinin 22-24 Mayıs tarihlerinde İzmir’de yapılacağını açıkladı.

22 Mayıs’ta yapılacak teknik toplantıda Mimar Sinanspor ile birlikte İstanbul Kartalspor, Bursa Arabayatağıspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu takımları yarı final eşleşmesi için kura çekimi yapılacak. 23 Mayıs’ta oynanacak yarı final maçlarını kazanan takımlar 24 Mayıs cumartesi günü Türkiye Şampiyonluğu kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.