U 15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları bugün Çankırı’da başlıyor.

Çorum Vefaspor takımı ilk maçında Ankara Alkulaspor ile karşılaşacak.

U 15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe grup kuraları çekildi. Kura sonucunda Çorum Vefaspor A grubunda Ankara Alkulaspor ve Kırıkkale FKspor ile yer alırken B grubunda ise Yozgat 1959 FK, Ankara Başkent Edaşspor ve Kırşehir Öz40spor kulübü yer aldı.

Çorum Vefa Gençlikspor takımı bugün saat 14.00’de Ankara Alkulaspor ile karşılaşacak. Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde yarını bay geçecek ve yarın grubun diğer takımı Kırıkkale FKspor ile karşılaşacak.

İki grupta oynanacak maçlar sonunda iki grup birincisi 18 Mayıs pazar günü finalde yarı final grubuna yükselmek için mücadele edecek.