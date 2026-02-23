U 18 Liginde Mimar Sinanspor bu yılda şampiyonluğu kazandı.

Son maçında Vefaspor’u çok zorlu bir mücadele sonunda 1-0 yenerek şampiyonluğu kazandı.

Ligde son haftaya bir puan fakla giren Mimar Sinanspor ve Sungurlu Belediyespor son hafta maçlarını kazanmayı başardılar. Mimar Sinanspor ilk maçta berabere kaldığı Vefaspor ile İtfaiye sahasında oynadığı maçta yine inanılmaz goller kaçırdı.

İki yaş küçük oyuncuların ağırlıkta olduğu Vefaspor geçen sezon bu kategoride Türkiye ikincisi olan Mimar Sinanspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koydu.

Mimar Sinanspor ise şampiyonluk stresi ile çok üstün oynadığı maçta gol yollarında yine başarılı olamadı.

Rakibe baskı yaparak gol arayan Mimar Sinanspor ilk yarıda 3-4 net pozisyondan yararlanamadı ve devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda da baskıyı devam ettiren Mimar Sinanspor 50. dakikada Mustafa Kasım Ahısha’nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonrada ikinci gol için yüklenen Mimar Sinanspor son bölümde ise girdiği stres ise bireysel hatalar ile rakibe pozisyon verdi ancak gol yemeden maçı tamamlayarak U 18’de bu yılda şampiyonluk kupasını kazandı.

U 18’de takımların kupaları U 15 kategorisi ile birlikte verilecek.