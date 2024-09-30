U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlakcı Çorum FK sezonun ilk maçında sahasında Düzcespor ile 2-2 berabere kaldı.

Cumartesi günü Devane sahasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile bitti. İkinci yarının ilk dakikalarında Çorum FK Polat’ın golü ile 1-0 öne geçti.

Golden sonra yüklenen Düzcespor 57. dakikada Gökdeniz Köse ile skoru 1-1 yaptı. 71. dakikada Çorum FK’nın mutlak penaltısının verilmediği pozisyonun devamında konuk Düzcespor 72. dakikada Ömer Faruk’un golü ile 2-1 öne geçti.

Çorum FK sonraki bölümde beraberlik için yüklendi ancak pozisyon üretemedi. Maçın 90+2. dakikasında yan topta ileri çıkan Laye Diedhiou kafa vuruşu ile takımının beraberlik golünü attı ve maçta bu golle 2-2 beraberlikle sona erdi ve takımlar sezona birer puanla başladı.