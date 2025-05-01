U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK’nın play-off’daki rakibi Sebat Gençlikspor oldu.

Kırmızı Siyahlı takım 5 Mayıs pazartesi günü saat 15’de Tokat Uzunburun sahasında Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım sekiz takımın İzmir Altınordu tesislerinde yapılacak Türkiye finallerinde oynamaya hak kazanacak.

Ahlatcı Çorum FK 4. grupta oynadığı 24 maçta aldığı 15 galibiyet dört beraberlik ve beş mağlubiyet ile topladığı 49 puanla grup ikincisi olarak play-off oynamaya hak kazandı.

Sebat Gençlikspor 5. grupta mücadele etti ve ligde 20 maçta 15 galibiyet üç beraberlik ve iki mağlubiyet alarak lider 1461 Trabzon FK’nın ardından 48 puanla ikinci olarak final grubuna yükseldi.

5 Mayıs pazartesi günü oynanacak Şanlı Urfaspor- Erzurumspor, Gençlerbirliği- Sarıyer, 1461 Trabzon FK- Karşıyaka, Kocaelispor- Batman Petrolspor, Denizlispor- 1923 Mustafa Kemalpaşa, Beyoğlu Yeni Çarşı- Menemen FK ve Sultanbeyli Belediyespor- Bandırmaspor maçlarını kazanan sekiz takım 21-25 Mayıs tarihlerinde İzmir Altınordu Metin Oktay tesislerinde finallerde mücadele edecek. Final grubunda sekiz takım dörderli iki gruba ayrılacak ve tek devreli maçlar sonunda grup birincisi olanlar şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçına çıkacaklar.