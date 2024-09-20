Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Şube Başkanları toplantısı Ankara’da yapıldı.

TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy’un da katıldığı Şube Başkanları toplantısı Ankara’da derneğe ait Prestige Hotel’de yapıldı.

Toplantının bir bölümüne TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Riva tesislerinden görüntülü katıldı.

Oğuz hoca Genel Sekreter Alaaddin Naganlu ile karşılıklı görüşmesinde, TFF-TÜFAD işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz UEFA C Lisans Güncelleme başvuruları, diğer antrenör eğitim programları ve projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Oğuz hoca özellikle UEFA C Lisans Güncelleme başvurularını değerlendirme sürecinde TÜFAD Şubeleri ile yaptıkları işbirliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Genel Sekreter Alaaddin Naganlu'da Genel Başkanımız İsmail Dilber önderliğinde TFF ile her zaman işbirliği içinde olacaklarını belirterek Oğuz Çetin'e ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Çorumspor’lu futbolcular bir araya geldi

TÜFAD Şube Başkanları Toplantısında üç eski Çorumspor’lu futbolcu bir araya gelerek hasret giderdi.

Halen Samsun TÜFAD Başkanı Hakkı Bayrak 1990-91 sezonunda Memiş Özata ise 1994-95 sezonunda Çorumspor’da forma giydi. Hollanda’dan UEFA A Antrenör olarak davet edilen Memiş Özata da toplantıda bir konuşma yaptı.

Aynı sezonda Çorumspor kadrosunda bulunan TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy Abana kampında oda arkadaşı olduğu Memiş Özata ve Hakkı Bayrak ile sohbet ederek anıları tazelediler. İki eski Çorumspor’lu futbolcu Çorum’a selamlarını gönderdiler.