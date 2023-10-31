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Amatör Futbol’da hafta sonu oynanan maçlarda U 18 liginden üç futbolcu tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Cumartesi günü U 18 liginde Alaca Belediyespor ile Mecitözü Gençlerbirliği takımları arasındaki maçta kırmızı kart gören Alaca Belediyespor’dan Eren Can Uysal rakibine küfür ettiği için kırmızı kart gördükten sonra sahadan güçlükle çıkarıldığı ve küfürlere devam ettiği için Mecitözü Gençlerbirliği’nden Mustafa Zorlu kırmızı kart gören rakip sporcuya küfür ettiği için, Alaca Belediyespor’dan Berkay Türk de rakibine küfür ettiği için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.

Aynı maçta kural gereği kırmızı kart gören Mecitözü Gençlerbirliği’nden Ali İhsan Yaşar ile U 15 final grubunda Çorum Anadolu FK antrenörü Menderes Özarslan hakem kararlarına şiddetli itirazdan kırmızı kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldılar.