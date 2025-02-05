Çorum Zirvespor kulübünden üç Taekwondocu 12. Uluslararası Türkiye Açık Turnuvasında mücadele edecekler.

8-16 Şubat tarinleri arasında Antalya’da yapılacak olan turnu ada Taekwondo antrenörü Halil Özduran yönetiminde 51 kiloda yıldız bayanlarda Yağmur Tahtacı ve Gül Berra Taş ile 47 kilo yıldız bayanlarda ise Reyyan Rana Çalışkan ilimiz adına mücadele edecekler.

Antrenör Halil Özduran sıfırdan başlattıkları sporcularla uluslararası bir turnuvada mücadele edeceklerini belirterek ‘"Bu büyük turnuvaya Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzün Ücretsiz Taekwondo kursundan alt yapıdan sıfırdan yetiştirdiğimiz 3 kız sporcumuz mücadele edecek. Bizim için çok büyük bir tecrübe olacak ülkemizi ve Çorum ilimizi Uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğiz’ dedi.