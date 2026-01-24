Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi, Gazeteci Uğur Mumcu’yu katledilişinin 33. yıldönümünde düzenleyeceği programla anacak.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, “Kalpaksız Kuvayı Milliyeci Uğur Mumcu’yu unutmayacağız. 24 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de dernek binamızda gerçekleşecek olan programımızda konuşmalar, şiirler, belgesel gösterimi ve müzik dinletisi eşliğinde Uğur Mumcu’yu anacağız. Tüm üyelerimizi, dostlarımızı etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, hunharca katledilen demokrasi ve devrim şehitlerini saygıyla andıklarını bildirerek, “Unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadesini kullandı.

Demirer, çeşitli zamanlarda birbiri ardına katledilen Prof. Dr. Muammer Aksoy, Doç. Dr. Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç, Turan Dursun, Musa Anter, Eşref Bitlis, Ali Gaffar Okkan, Abdi İpekçi ve Necip Hablemitoğlu gibi aydınların hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.