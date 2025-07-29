Ulu Mezarlık karşısında yıllardır faaliyet gösteren Uhud Ticaret esnaf yemeği düzenledi.

Yemeğe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yardımcıları İsmail Yağbat ile Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve parti yönetiminden bazı isimlerde katıldı.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, “İl Yürütme Kurulu Üyemiz Av. Baki Kartancı ve ailesine ait olan Uhud Ticaret’in düzenlediği esnaf yemeğine katıldık. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz” dedi.

Yemeğin ardından Yakup Alar ve beraberindeki partililer çevre esnafı gezerek hem hayırlı işler diledi hem de Türk bayrağı hediye etti.