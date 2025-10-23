Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Abdullah Dalyan tarafından il teşkilatında çeşitli birim başkanlıklarına yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Abdullah Dalyan’ın takdirleriyle yapılan görevlendirmeler kapsamında; İl Başkan Yardımcılığı görevine Arslan Canyurt, İdari Amirlik görevine Mustafa Dışbudak, Dergi Birim Başkanlığı görevine Ali Ergün, Sosyal Medya Birim Başkanlığı görevine Eren Yiğit Yılmaz, Sosyal Farkındalık Birim Başkanlığı görevine Muhammet Alp Turan Gezer, Basın Birim Başkanlığı görevine Mehmet Akpınar, Sosyal Faaliyetler Birim Başkanlığı görevine Hüseyin Öztürk, Asena Birim Başkanlığı görevine Rana Metehan, Türk Dünyası Birim Başkanlığı görevine Ahmet Güler, Ortaöğretim Birim Başkanlığı görevine Rahmi Alp Çam, Üniversite Birim Başkanlığı görevine Osman Gaşga, Özel Kalem görevine Nuh Şahin, Bürokrasiden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Bahadır Büyükgazez, Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine ise Alperen Bolat getirildi.

Dalyan, yeni görevlendirmeleri Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim ederek gerçekleştirdi. Yeni görevlendirmelerle birlikte ocak faaliyetlerinin daha da güçleneceğini belirten Abdullah Dalyan, “Ülkü Ocakları, Türk gençliğinin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Yeni görev alan arkadaşlarımızın, bu kutlu yolda başarılı işlere imza atacağına inanıyorum” dedi.

Ataması yapılan tüm birim başkanlarına görevlerinde başarılar dileyen Dalyan, “Ülkücü hareketin azmiyle, milli ve manevi değerlere bağlı kalarak çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Atamaların ardından yeni yöneticiler, Ülkü Ocakları'nın misyonu doğrultusunda çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.