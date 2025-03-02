Çorum Ülkü Ocağı Ortaöğretim Birimi’nin gençleri, sabahın erken saatlerinde soğuklara aldırmadan, tüm Çorumlulara daha güzel ve daha temiz bir Çorum hazırlamak için canla başla çalışan Belediye Temizlik işçilerine sıcak çay ikram etti.

Çorum Ülkü Ocağı İl Başkanı Orhan Tosik, gençlerin çalışmalarına yer verdiği paylaşımında, gençlere teşekkür ederek şunları ifade etti.

“Tertemiz bir sabaha uyanmamız için soğuk kış günlerinde sahada emek veren temizlik görevlisi arkadaşlarımızı Çorum Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimimiz çalışma alanlarında ziyaret ederek kendilerine çay ikramında bulundu.

Her sabah, gün ağarmadan cadde cadde, sokak sokak şehrimizi temiz tutmak için çalışan arkadaşlarımıza ve bu anlamlı düşüncelerinden ötürü ortaöğretim birimimize teşekkür ediyorum.”