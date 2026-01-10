Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik bot ve mont dağıtımı gerçekleştirdi.

Yürütülen yardım programı çerçevesinde, Çorum merkeze bağlı 12 köy ilkokulu ile 9 köy ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler ile Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı binasına başvuran ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot ve mont desteği sağlandı. Dağıtımın, öğrencilerin kış şartlarında eğitim hayatlarını daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla yapıldığı belirtildi.

Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinin, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün önemli bir örneği olduğu ifade edilirken, özellikle köy okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarının öncelikli olarak ele alındığı vurgulandı.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı yetkilileri, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve güçlü nesillerin yetişmesine katkı sunmayı temel görevlerinden biri olarak gördüklerini belirterek, bu doğrultuda sosyal sorumluluk çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

Yetkililer ayrıca, kampanyaya destek veren hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.