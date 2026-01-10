İki sezon Arca Çorum FK forması giyen ve kırmızı siyahlı forma altında şampiyonluk sevinci yaşayan Ali Türkan ligin ikinci yarısı için Erzincanspor ile anlaştı.

Bir çok üst lig takımında forma giyen Bodrum FK’da şampiyonluk yaşadıktan sonra 23-24 sezonu devre arasında Çorum FK’ya transfer olan tecrübeli file bekcisi Ali Türkkan son iki sezondur da Aksarayspor takımında oynadı.

Ligin ikinci yarısı için yeniden kadro kurma çalışması yapan Erzincanspor tecrübeli file bekcisi Ali Türkkan ile bir buçuk yıllık anlaşmaya imza attı.