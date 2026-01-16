Çorum İl Müftülüğü'nce Muradı Rabi Ulu Camiinde Miraç Kandili dolayısıyla kandil özel programı düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi başlayan programda, müftülük tasavvuf musikisi korosunca Kur’an-ı Kerim, mevlidi şerif ve ilahiler okundu.

Miraç gecesi hakkında kısa bir sohbet yapan İl Müftü Vekili Dr. Fazıl Saraç, Son Peygamber Hz. Muhammed(sav) in yaşadığı İsra ve Miraç hadisesini anlatırken Yüce Allah(cc) tarafından müminlere verilen hediyelere dikkat çekerek namaz ibadetinin önemine değinip ardından dua etti.

Cemaatle yatsı namazının kılınması ve tesbihatın yapılmasının ardından program sona erdi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.