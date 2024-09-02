2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya-Çorum etabı tamamlandı.Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde düzenlenen, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteklediği bisiklet turuna katılanlar, Çorum Kadeş Barış Meydanı'na ulaştı.

Etapta Bike Aid takımından Mattheis Oliver birinci, Team Flanders Region ekibinden Bellens Jarno ikinci, Bike Aid'den Vinzent Dorn da üçüncü oldu. Amasya-Çorum etabında ayrıca Team Flanders Region'dan Wouters Rutger sarı, Bike Ait'ten Mattheis Oliver yeşil, Vino Sko Team takımından Pronskiy kırmızı ve aynı ekipten Koltunov Vladimir beyaz mayo kazandı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı, burada düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.Vali Dağlı, törende yaptığı konuşmada, sporcuların 600 kilometrelik yarışın büyük bölümünü tamamladığını söyledi.

Dağlı, 118 sporcunun katıldığı yarışın, yarın Çankırı-Ankara arasındaki 143 kilometrelik etapla tamamlanacağını kaydetti.

İlk kez geçen yıl yapılan organizasyonun bu yıl uluslararası boyut kazandığına dikkati çeken Dağlı, yarışın geleneksel olarak bundan sonraki yıllarda da yapılacağını bildirdi.

Vali Dağlı, organizasyon kapsamında görevlilerin güzergahta bisikletlerin tekerine gelebilecek taşları dahi kontrol edecek şekilde çalıştıklarını belirterek, titiz çalışmalarından ötürü çalışanlara teşekkür etti.

SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı ise ev sahipliğinden ötürü Çorum Valisi Dağlı'ya teşekkür etti.Sporcular, ödül töreninin ardından yarın Çankırı-Ankara arasında koşulacak son etap için Çankırı'ya hareket etti.