Yarın akşam Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak olan Ümraniyespor hazırlıklarını Kulüp CEO’su Anelka gözetiminde sürdürüyor.

Hafta başında Mustafa Gürsel’in istifasının ardından Çorum FK hazırlıklarını kulüpte CEO olarak göreve başlayan Nicolas Anelka gözetiminde sürdürüyor.

Tesis sahasında yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından çabuk kuvvet hareketleri ve son bölümde ise Çorum FK maçının taktik provasını yaptı.

Kırmızı beyazlılar bugün yapacağı antrenmanla Çorum FK hazırlıklarını tamamlayacak ve Çorum’a hareket edecek.