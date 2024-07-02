Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sungurlu'da faaliyet gösteren GoldForce, Mite ve Arca Savunma Sanayi temsilcileriyle bir araya geldi.

Rektör Öztürk ve beraberindeki heyet Sungurlu Meslek Yüksek okulu ev sahipliğinde ilçede faaliyet gösteren GoldForce, Mite ve Arca Savunma Sanayi temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda başta ihtisaslaşma alanındaki savunma sanayi projeleri olmak üzere üniversite-sanayi işbirliği ile Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi çalışmaları görüşüldü.