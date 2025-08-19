Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, yaptığı açıklamada tarım politikalarını eleştirdi.

2025 yılı çay alım fiyatının 25,44 TL olarak açıklandığını belirten Nurullah Müstet, “Çaykur, her zamanki gibi hasadın yalnızca %50’sini aldı, geri kalanını özel sektör 15 TL’den çiftçinin elinden kaptı. Çiftçi emeğinin yarısını zararına satarken, tüketici marketten 25 TL’den çay içmek zorunda bırakılıyor. Fındıkta tablo daha da vahim. 200 TL fiyat açıklandı, ama üreticinin maliyeti 190 TL. TMO ancak %20 alım yapıyor. Tüccar randıman ve buruşuk oranı bahanesiyle fiyatı düşürüyor, çiftçi tamamen tüccarın insafına terk ediliyor” dedi.

Bugün depodaki soğan ve patatesin çiftçiden 4 TL’ye alındığını dile getiren Nurullah Müstet, “Ekimden itibaren pazara 15–20 TL’den verilecek, tüketici markette 25–30 TL’ye alacak. Yani çiftçi zarar ederken, stokçular ve aracılar kazanacak, enflasyonu da tüketici ödeyecek. Çiftçi zararına üretim yapıyor, millet pahalıya tüketiyor. Bu adalet mi?” ifadelerini kullandı.

10 yıl önce tarımsal desteklerin girdi maliyetlerinin %10–15’ini karşıladığını ancak bugün bu oranın %3’e düştüğünü vurgulayan Müstet, “Destekler çiftçinin maliyetini düşürmek yerine gübre, tohum, ilaç ve yem tekellerine kazanç oldu. Mazot zamları çiftçinin yükünü iyice artırdı. Bu, çiftçiyi cezalandıran, komisyoncuyu zengin eden bir politikadır” dedi.

Tarımda ki sorunun çözümünün ‘Birlikte Üretim Modeli’ olduğunu kaydeden Müstet, “Devlet ve çiftçi kooperatif ortaklığıyla üretim yapılacak. Çiftçi maliyetini, satış fiyatını ve kârını önceden bilecek. Ürün kooperatif eliyle doğrudan pazara ulaşacak, aracıların kâr oyunu bitecek. Tüketici enflasyona ezilmeyecek, üretici de emeğinin karşılığını alacak. Bugün izlenen politikalar üreticiyi cezalandırıyor, tüketiciyi mağdur ediyor. Anahtar Parti’nin tarım vizyonu açıktır: Çiftçi ayakta kalırsa, devlet de ayakta kalır. Biz üreticinin ürününü alacağız, tüketiciyi de koruyacağız. Üreten de mutlu olacak, tüketen de” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)